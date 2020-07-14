AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:53 ص
أب يخاطر بحياة طفله
أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد تصرفًا غير مسئول أقدم عليه أب خلال رحلة عائلية، حيث عرض حياة طفله للخطر فقط كي يلتقط له "صورة تذكارية مثالية" على حافة جرف شاهق.

وشوهد الأب في هذه اللقطات، التي تم تصويرها في العاصمة الصينية "بكين"، وقد كان يلقي طفله من فوق حافة الجرف في مشهد يحبس الأنفاس، وقد تولى شخص آخر كان يقف وراء الأب تصويره.


وبدا الطفل مذعورًا وظل ينظر حوله مرارًا وتكرارًا وقد كان يرتجف، في حين كان والده ممسكًا بيديه ويحاول طمأنته.

وأثارت هذه اللقطات استياء عشرات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا انتقادات شديدة للأب، مشيرين إلى أنه "لا يستحق أن يكون أبًا".

ووصف آخرون تصرفه بـ"الأحمق" و"غير المسئول"، وأعرب العديد من الرواد عن بالغ انزعاجهم حيال تعامل الأب مع حياة طفله بصورة عبثية وغير جدية، وتعريضه للخطر من أجل عدة صور، دون تفكير في الأثر النفسي لمثل هذا التصرف عليه.


موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية
موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية
موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثعبان طوله 6 أقدام يبتلع طائرا بأكمله.. شاهد ماذا حدث

مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور

موقف يحبس الأنفاس.. ثعبان سام يهاجم قائد سيارة أثناء انطلاقه على طريق سريع

لقطة مرعبة لـ خفاش بحجم الإنسان تثير ضجة على السوشيال ميديا.. ما الحقيقة؟

ترشيحاتنا

دعاء في الصباح قصير يعتقك من النار ويحفظك من كل أذى طوال النهار

بتهمة استغلال القاصرات.. مساعدة تاجر الجنس صديق الأمير أندرو حاولت التهرب من عملاء FBI

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

التخسيس وتقوية المناعة من بينها.. 11 فائدة لتناول قشر الليمون

فقدت 3 من أبنائها غرقا.. والدة شادي عبد الله تبكي وتستغيث لانتشال جثة نجلها

شريف رمزي عن أزمة كورونا: الأطباء مأمورين ميلاقوش الحل!

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها