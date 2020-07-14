موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد تصرفًا غير مسئول أقدم عليه أب خلال رحلة عائلية، حيث عرض حياة طفله للخطر فقط كي يلتقط له " صورة تذكارية مثالية " على حافة جرف شاهق.





وشوهد الأب في هذه اللقطات، التي تم تصويرها في العاصمة الصينية "بكين"، وقد كان يلقي طفله من فوق حافة الجرف في مشهد يحبس الأنفاس ، وقد تولى شخص آخر كان يقف وراء الأب تصويره.









وبدا الطفل مذعورًا وظل ينظر حوله مرارًا وتكرارًا وقد كان يرتجف، في حين كان والده ممسكًا بيديه ويحاول طمأنته.





وأثارت هذه اللقطات استياء عشرات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا انتقادات شديدة للأب، مشيرين إلى أنه "لا يستحق أن يكون أبًا".



