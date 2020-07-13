سائح متهور يعرض حياته للخطر لالتقاط صورة سيلفي على ارتفاع شاهق.. شاهد

رصدت لقطات مصورة تداولتها عدة مواقع إخبارية بريطانية اللحظة التي عرض فيها شاب متهور حياته للخطر فقط كي يتمكن من التقاط صورة " سيلفي " على ارتفاع 150 قدمًا، أعلى صخرة "باب ديرادلا"، وهي عبارة عن جسر طبيعي من الحجر الجيري يوجد بمقاطعة "دورست" الواقعة جنوب غرب إنجلترا.





وأفاد تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية بأن هذا الشاب، ويُعتقد أنه في العقد الثالث من عمره لكن لم يتم الكشف عن هويته، صعد إلى الصخرة وفي حوزته هاتفه المحمول بالإضافة إلى "Selfie Stick" أو " عصا سيلفي " خلال نزهة سياحية بالمنطقة.









وبعد أن تمكن من الوصول إلى أعلاها، شرع في التقاط مجموعة من الصور وظل يشير لأصدقائه الذين كانوا في انتظاره أسفل الصخرة، واستمرت مغامرته الجنونية لوهلة قصيرة.





ووصف أحد المسئولين بالمنطقة التي شهدت الواقعة تصرف هذا السائح بـ"الأحمق" و"غير المسئول"، مؤكدًا أنه عرض بما فعله حياته للخطر، حيث كان عرضة للسقوط من أعلى الصخرة في أي لحظة.









وأضاف أن الأسوأ هو الخطر المحتمل الذي وضع فيه آخرين، وخاصة مسئولي خدمات الطوارئ، وذلك في حال سقوطه أو تعرضه لحادث من أي نوع.



