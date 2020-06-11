عصا سيلفي تنقذ هنديا من موت محقق بين فكي تمساح

تناول تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، تفاصيل حادث مروع تعرض له رجل ثلاثيني تعيس الحظ أثناء ممارسة رياضة السباحة، حيث هاجمه " تمساح " على نحو مفاجئ وسحبه تحت المياه، قبل أن يتدخل صديق له من أجل إنقاذه مستخدمًا في ذلك "selfie stick" أو "عصا سيلفي".





ونشر موقع الصحيفة لقطات مصورة ترصد لحظة سحب التمساح للضحية "أميت جاتاف" تحت المياه أثناء سباحته في بحيرة بمدينة "بوبال"، عاصمة ولاية "ماديا براديش" الهندية، بعد أن أحكم فكيه على فخذ الضحية الأيمن، لكن صديقه "جاجيندرا ياداف" سارع لنجدته، واستخدم "عصا السيلفي" من أجل دفع التمساح بعيدًا عنه؛ ولحسن الحظ نجحت محاولته اليائسة لإنقاذ حياة الضحية من موت محقق.









ونُقل "جاتاف" في أعقاب ذلك إلى مستشفى محلي، إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال هجوم التمساح عليه، لدرجة أنه احتاج إلى 30 غرزة.





وتحدث عن تفاصيل ما حدث معه في تصريحات لصحيفة "The Times of India" من سريره بالمستشفى، قائلًا إنه وصديقه قررا التوجه للسباحة في البحيرة بسبب شعورهما بالملل خلال فترة الإغلاق ؛ وتابع موضحًا أنهما كانا يسبحان في المياه الضحلة ويلتقطان صورًا ومقاطع فيديو عندما هاجمه التمساح وسحبه تحت المياه وأصابه في فخذه إصابة بالغة، وقد شعر آنذاك أن هذه هي نهايته.





وأكد "جاتاف" أنه لولا تدخل صديقه، لكان لقي مصرعه بدون شك.









من جانبه قال "ياداف"، صديق المصاب، إنه أدرك على الفور أنه هجوم تمساح، مشيرًا إلى أن التمساح غاص إلى عمق يُقدر بحوالي 6 أقدام تحت المياه، وكان متوجهًا إلى منطقة أعمق من البحيرة، لكنه أخذ "عصا السيلفي" وغاص ليلحق به وقد أغمض عينيه، وبعد أن لمس جسمًا مغطى بالحراشف، أدرك أن ذلك هو التمساح، ومن ثم غرز الطرف المدبب من "عصا السيلفي" في جسده، وسبح التمساح في أعقاب ذلك بعيدًا ونجا "جاتاف" من قبضته بعد أن كان قد أحكم فكيه على ساقه؛ وسحب "ياداف" صديقه إلى الشاطئ واتصل بالإسعاف.



