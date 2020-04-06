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منوعات

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:50 ص
تمساح يتجول خارج
تمساح يتجول خارج مركز تسوق
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هدير علاء
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية مؤخرًا لقطات مصورة لـ"تمساح" يتجول خارج أحد مراكز التسوق في ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية، في الوقت الذي لجأ فيه العديد من السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الواقعة حدثت نهاية الأسبوع الماضي في محيط مركز تسوق بمدينة "ميرتل بيتش" في "ساوث كارولينا"، ولم يكن متواجدًا هناك آنذاك سوى بضعة أشخاص ولم يتمكنوا من إبعاد التمساح.

لكن أحد السكان المحليين، ويُدعى "كليفورد سوسيس" تمكن من تصوير اللقطات التي ترصد تفاصيل ما حدث، والتي شوهد فيها التمساح وهو يتجول بحرية قرب مركز التسوق، في منطقة كانت في السابق مزدحمة بالمارة في أغلب الأحيان؛ وكانت هذه اللقطات مصحوبة بتعليق ساخر قال فيه مصورها: "يبدو أن الطبيعة بدأت بالفعل في استعادة جزء من ميرتل بيتش في ساوث كارولينا".

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه في اليوم التالي لهذه الواقعة، وردت تقارير تشير إلى وجود "تمساح" على أحد الشواطئ بمدينة "فولي بيتش" في "ساوث كارولينا".

وكذلك أشارت الصحيفة إلى وجود تقارير من ولايات أخرى تفيد بتجول حيوانات في مناطق عادة ما يتواجد بها البشر، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه فيروس كورونا في حالة من الذعر حول العالم.
بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد
بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد
بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد
بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد
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