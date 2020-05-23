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منوعات

وفاة تمساح هتلر عن عمر 84 عاما .. تعرف على قصته .. صور

السبت 23/مايو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

 كشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن التمساح الذي يعتقد البعض أنه كان ملك الزعيم النازي  أدولف هتلر توفي في حديقة حيوان موسكو.


واوضحت الصحيفة انه تم العثور على التمساح البالغ من العمر 84 عاما من قبل الجنود البريطانيين في برلين بعد الحرب العالمية الثانية وتم تسليمها إلى الجيش الأحمر.


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وافادت الصحيفة ان  التمساح يسمى بزحل ، تم نقله إلى العاصمة السوفيتية وعاش في حديقة حيوان موسكو منذ عام 1946.


وكان يعرف التمساح برونقه في حديقة حيوان برلين في ألمانيا النازية ، ويعتقد البعض أن هذا التمساح من ضمن مجموعة الحيوانات الأليفة الشخصية التي كان يقتنيها هتلر ، وذلك بحسب ما كشف عنه الكاتب الروسي الشهير بوريس أكونين.


 وقال دميتري فاسيلييف ، وهو طبيب بيطري في حديقة حيوان موسكو ، إنه ليس هناك شك في أن هتلر أعجب بالتمساح.


 وأشارت الصحيفة أن التمساح المدعو بزحل عاش حتى الذكرى 75 لهزيمة هتلر في وقت سابق من هذا الشهر.




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