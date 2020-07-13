AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
بعد شهور من وقف حفلات الزفاف والتجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، قرر البعض إحياء حفلاتهم المؤجلة منذ مارس الماضي والاحتفال وسط الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن دفع عروسين ثمنًا غاليًا لهذه الخطوة في هذا التوقيت. 

فقد انتهى حفل الزفاف الذي أقيم في "أورميا " شمال شرق إيران، بإصابة عشرات الضيوف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كما توفى والدي العروس والعريس.

وصرح "جواد أغازاده" عميد جامعة العلوم الطبية بالمدينة، أنه  توفي والدا الزوجين بعد إصابتهما بكوفيد 19 في حفل الزفاف، مما تسبب أيضًا في اختبار العشرات من الضيوف.

ودفع هذه الحالات لمنع السلطات الإيرانية مرة أخرى الاحتفال بالزفاف والجنازات بعد الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

الحادث مشابه لحفل زفاف تم الاحتفال به في "باتنا" بالهند، مما تسبب في إصابة 80 ضيفًا بفيروس كورونا بشكل مأساوي، ووفاة العريس بعد ذلك بيومين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يودي بحياة عريس هندي بعد يومين من حفل زفافه.. وإصابة 95 من المعازيم

إصابة 19 امرأة حامل بكورونا في حفل زفاف

بفستان الفرح.. احتجاج إيطاليات على عدم إقامة حفل زفاف بسبب كورونا.. فيديو

لمنع التجمعات.. فض حفلى زفاف بالخارجة ومصادرة المعدات وأجهزة الصوت

تحت النخيل.. زواج غير تقليدي في العريش بسبب كورونا

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة والصناعة تكشف عن سيارات سيتم تحويلها للعمل بالغاز ..فيديو

أفضل الأدعية قبل النوم.. احرص عليها

شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

مرتضى منصور لـ الخطيب: اتصل بي وقت الأزمات بدلا من إشعال الفتنة

بعد توجيه الرئيس.. 4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا وفقا لمشروع قانون المرور الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها