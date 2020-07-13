الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

بعد شهور من وقف حفلات الزفاف والتجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، قرر البعض إحياء حفلاتهم المؤجلة منذ مارس الماضي والاحتفال وسط الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن دفع عروسين ثمنًا غاليًا لهذه الخطوة في هذا التوقيت.





فقد انتهى حفل الزفاف الذي أقيم في "أورميا " شمال شرق إيران، بإصابة عشرات الضيوف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كما توفى والدي العروس والعريس.





وصرح "جواد أغازاده" عميد جامعة العلوم الطبية بالمدينة، أنه توفي والدا الزوجين بعد إصابتهما بكوفيد 19 في حفل الزفاف، مما تسبب أيضًا في اختبار العشرات من الضيوف.





ودفع هذه الحالات لمنع السلطات الإيرانية مرة أخرى الاحتفال بالزفاف والجنازات بعد الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس المستجد.





الحادث مشابه لحفل زفاف تم الاحتفال به في "باتنا" بالهند، مما تسبب في إصابة 80 ضيفًا بفيروس كورونا بشكل مأساوي، ووفاة العريس بعد ذلك بيومين.