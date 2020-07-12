بروفيسور بريطاني: لقاح كورونا جاهز فى غضون عام

اكد عالم أبحاث رائد في المملكة المتحدة،ان لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزًا في غضون عام إذا سارت التجارب على ما يرام .

قال البروفيسور روبن شاتوك ، الذي يقود فريقًا يعمل على إنتاج لقاح كورونا، في إمبريال كوليدج لندن ، إن اللقاح سيكون متاحًا لكل شخص في المملكة المتحدة إذا سارت التجارب "بشكل جيد"، في غضون عام.

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وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوضح البروفيسور أنه ليس هناك يقين من أن اللقاح الذي يتم تطويره تعتمد فعاليته على مستوى المناعة اللازمة لمنع العدوى ، مما يجعل من الصعب التنبؤ بفرص النجاح.

وقال البروفيسور ، في حديثه عبر سكاي نيوز ، يوم الأحد ، "أنه من المتوقع إذا كان كل شيء يسير على ما يرام حقًا ، فسنحصل على إجابة عما إذا كان اللقاح فعال ام لا بحلول أوائل العام المقبل.