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منوعات

بروفيسور بريطاني: لقاح كورونا جاهز فى غضون عام

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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احمد شريف

اكد عالم أبحاث رائد في المملكة المتحدة،ان لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزًا في غضون عام إذا سارت التجارب على ما يرام .


 قال البروفيسور روبن شاتوك ، الذي يقود فريقًا يعمل على إنتاج لقاح كورونا، في إمبريال كوليدج لندن ، إن  اللقاح سيكون متاحًا لكل شخص في المملكة المتحدة إذا سارت التجارب "بشكل جيد"، في غضون عام.


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وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوضح البروفيسور أنه ليس هناك يقين من أن اللقاح الذي يتم تطويره تعتمد فعاليته  على مستوى المناعة اللازمة لمنع العدوى ، مما يجعل من الصعب التنبؤ بفرص النجاح.


وقال البروفيسور ، في حديثه عبر سكاي نيوز ، يوم الأحد ، "أنه من  المتوقع إذا كان كل شيء يسير على ما يرام حقًا ، فسنحصل على إجابة عما إذا كان اللقاح فعال ام لا بحلول أوائل العام المقبل.


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