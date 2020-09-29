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أخبار البلد

ماجستير ودكتوراه للعاملين.. بروتوكول بين الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
الإنتاج الحربي توقيع
الإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية
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كريم الخطيب
شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية فى مجال التدريب والدراسات العليا ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي  .

أوضح الوزير "مرسى"  أن الهدف من البروتوكول هو الإستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المتميزة فى مجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية من أجل التعاون معها للإشتراك فى تنفيذ البرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم من الدرجة الأولى ( الأباء – الأبناء – الأزواج) للإلتحاق فى برامج الدراسات العليا المهنية بعروض وأسعار مميزة لهم .

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا البروتوكول يأتى ضمن خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي وتأهيل الكوادر الشابة بالوزارة لتولى المناصب القيادية من خلال منحهم فرص للإلتحاق ببرامج الماجيستير المهنى (MBA)  وبرامج الدكتوراة المهنية  (DBA)  فى تخصصات ( إدارة الأعمال – المصارف – التسويق – الموارد البشرية – الإدارة المالية – الأسواق المالية ) .

 ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى هديب – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ، عن سعادته للجهود التى تبذلها الوزارة لتدريب وتأهيل كوادر العاملين بها فى كافة المجالات والتخصصات والتى تتضمن تنفيذ خطة تدريب سنوية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات التدريبية المتخصصة ومن بينها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

وأضاف "هديب" أن الأكاديمية تمنح العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم من الدرجة الأولى منحة جزئية قدرها (40% ) على رسوم المواد الدراسية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهنى (MBA) داخل القاهرة و(30%) بالمحافظات ، كما تمنحهم منحة جزئية قدرها (30% ) على برنامج الدكتوراة المهنية (DBA) على رسوم المواد الدراسية للبرنامج داخل القاهرة و(25%) بالمحافظات ومنحة إضافية قدرها (5%) للسادة خريجى الأكاديمية من حملة الماجيستير المهنى (MBA).

وقد صرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر  ، أن هذه الخطوة تعد خطوة إيجابية للعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم فى إطار منظومة تؤمن بالتحدى وتكافؤ الفرص ، مضيفًا أنه سيتم الإعلان على العاملين بالوزارة بشروط الإلتحاق والمواد الدراسية وأسعار المنح المقدمة ومواعيد الدراسة تفصيليًا ، مؤكدًا أن التقديم لهذه المنح سيكون عن طريق الوزارة فقط .
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