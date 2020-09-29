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حوادث

لخلاف على لافتة انتخابات.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بقنا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
مشاجرة
مشاجرة
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يوسف رجب
لقى شخص مصرعه وأصيب ٣ آخرين في مشاجرة بين عائلتين، بمدينة فرشوط بسبب خلاف على لافتة لأحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتى القابلية و التواب، بسبب خلاف على لافتة مرشح لمجلس النواب.


نتج عن المشاجرة، مصرع عمرو عبد الرجال محمد 20 عاما، وإصابة كل من: محمود عبد الرجال محمد 20 عاما، مصابا بجرح ردي بفروة الرأس، عبد المتعال خالد رشدي 20 عاما، مصاب طلق ناري بالحوض وعلى الفخذ، وخالد حسن محمود عبد التواب 59 عاما، مصاب وبه انفجار بمقلة العين.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع وضع الجثة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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