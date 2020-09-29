10 شكاوى رسمية ضده.. مرتضى منصور يتجاهل دعوات التحقيق معه بالأوليمبية

وكانت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.





وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.





وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.





الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.





وقدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.









وفى هذا السياق قال ياسر إدريس المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية إن اللجنة رأت أن الأمر يتطلب احالته للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018 وأمر طبيعي أن أي شخص معرض لأن يشتكيه أحد.

وأضاف: "العقوبات قد تصل للإيقاف، ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة بشأنه، وحديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة، ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

وتابع: "ليس لي دور في القرار، الأمر خاص بلجنة الانضباط في مسألة عدم حضوره، لست صاحب قرار؛ لأن التحقيق يستمع خلاله للجانبين، الشاكي، والمشكو في حقه". وكان مرتضى منصور أطلق هجوما حادا على مجلس الاولمبية بقيادة هشام حطب مؤكدا أنه هناك مخططا ضده من أجل تعطيل مسيرته مع الزمالك والنجاحات الكبيرة التى تحققت فى عهده .

تجاهل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خضوعه للتحقيق بمقر اللجنة الأولمبية المصرية من قبل لجنة القيم والانضباط بسبب الشكاوى المقدمة ضده.