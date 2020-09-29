محافظ قنا يوافق علي النزول بالحد الأدنى للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول لفصول مياه الشرب والصرف لصحي الملحقة بمدرسة قنا الثانوية الزراعية بالصالحية من مجموع 274 درجة إلى 273 درجة للعام الدراسي 2020 / 2021.

جاء ذلك استجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بفصول مدرسة مياه الشرب بقنا.

وأضاف الداودي، أنه تم تعديل مواعيد تلقي طلبات التقدم بفصول المدرسة إلي يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 2020، بالإضافة إلي تعديل أيام عقد الاختبارات الشفوية والتحريرية إلي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 11، 12 ، 13/ 10 / 2020.

وأعرب الداودي، عن تمنياته بالتوفيق لجميع طلاب المحافظة بمختلف مراحلهم التعليمية.

يذكر أن محافظ قنا، قرر منذ فترة النزول بدرجات القبول الثانوى العام من ٢٥٥ إلى ٢٥٣ درجة، ومنذ أيام قليلة وافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية، استجابة لمطالب أولياء الأمور بمختلف مراكز المحافظة.

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