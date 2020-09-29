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فن

فرحان ومبسوط وسعيد.. أحمد أمين ينشر صورته برفقة ماجد الكدواني

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد امين صورة له مع الفنان ماجد الكدواني، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق أحمد أمين قائلا: "فرحان ومبسوط وسعيد، وهم أساسًا حاجة واحدة".

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و انضم الفنان أحمد أمين لفريق عمل فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف،ونشر عبر "انسجرام " صورة من كواليس العمل.


وعلق أحمد أمين، على الصورة،قائلا: "اتبسطت جدا مع الناس الجميلة دي.. ومبسوط إني هكون ضيف شرف في فيلمهم الجديد "برة المنهج".. بطولة الفنان ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقي، وإخراج عمرو سلامة.. أنا اشتريت تذكرة من دلوقتي".


يذكر أن، أحمد أمين، ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد"ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

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