دفاع نادي مصر في مهب الريح.. المقاولون يتقدم بثلاثية في أول 20 دقيقة.. فيديو





جاء هدف المقاولون العرب الأول عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروث حارس نادي مصر ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.





وفي الدقيقة 11، أحرز سيف الجزيري الخدفي الثاني ،من تسديدة خارج منطقة الجزء ارتطمت بدفاع نادي مصر وسكنت شباك الحارس عصام.

ثروت في الدقيقة 11.





واصل المقاولون العربي ضغطه، ليسجل الهدف الثالث عن طريق محمد مجلي من كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها ووضعها بكل سهولة في الدقيقة 18.





وخسر المقاولون العرب أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.

تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد، في أول 20 دقيقة، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.