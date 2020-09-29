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بتكلفة 1.1 مليار جنيه ..مدبولي : محور بكفر الشيخ ضمن التنمية الأفقية لمنطقة قناة السويس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:45 م
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة تعمل حاليا على مشروع "محور كفر الشيخ" ، وهو بتكلفة تصل لـ 1.1 مليار جنيه ، موضحا أنه جزء من تنمية الشريان الأفقي من قناة السويس .

وأوضح "مدبولي " ، أن مشروع محور كفر الشيخ ، يتزامن مع رؤية الدولة في توسعات الطرق ، وخدمة المواطنين ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية .
كما أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة تعمل حاليا بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير طريق اسكندرية الزراعي ، نظرا لأنه يخدم الكثير من البشر ، كما يشهد حركة تنقلات ضخمة ، تخدم الاقتصاد المصري.
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