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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:10 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم  في حضور الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية بصفته محافظًا لجنوب سيناء وأحد الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمناء للجامعة.

تضمنت أهم بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة عرض للرؤية الدولية في إنشاء الجامعات المصرية الأهلية واختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين المجلس وكذا عرض استعدادات الجامعة لبدء الدراسة.

قام المحافظ برسم بعض المحددات الضرورية قبل اختتام أعمال الجلسة وأهمها التأكيد على أهمية تخصيص نسبة مناسبة من المنح الدراسية للطلاب أبناء جنوب سيناء وكذا تحديد نسبة تخفيض مناسبة من المصروفات الجامعية بجامعة الملك سلمان لأبناء سيناء وتكون نسبة تبدأ بنسبة عامة من الخصم لجميع الطلاب من سيناء وتتزايد طبقًا لعدة محددات أخرى أهمها مستوى التفوق وكذا الظروف الأسرية والاجتماعية والصحية وخلافه، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بكوادر الخريجيين المتفوقين من أبناء جنوب سيناء لتعيينهم معيدين بالجامعة لخلق كوادر أكاديمية متميزة من أبناء جنوب سيناء مستقبليًا، وأولوية تشغيل أبناء جنوب سيناء لدي شركات الصيانة والخدمات الإدارية واللاند سكيب.

اختتم المحافظ مشاركته  في جلسة اليوم بمحاولات للحصول على عدد من المنح الدراسية كتبرع من رجال الأعمال والإقتصاد الوطنيين لسداد مصروفات بعض الطلاب في إطار المشاركة والمسئولية المجتمعية.

 تمت الموافقة على طلب المحافظ في إعادة الاختبارات بعد غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 لبعض الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال الاختبارات السابقة لظروف انقطاع الإنترنت أو أية ظروف أخرى.

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