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رياضة

الزمالك يحصل على حكم جديد بقضية عمر جابر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:14 م
عمر جابر
عمر جابر
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قررت أمانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية في عقد انتقال عمر جابر لاعب الفريق السابق من نادي بازل إلى نادي لوس انجلوس الأمريكي.

وأقرت فيفا بأحقية الزمالك بمبلغ ٣٥ ألف دولار من النادي الامريكي.

يذكر أن هذا الحكم يأتي بعد أيام من حكم أحقية الزمالك بقيمة ٨٥ ألف دولار من نادي بيراميدز تجاه نفس اللاعب.

وفي سياق آخر، قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الفريق لأول مرة اليوم بعدما قام بتوقيع العقود مساء أمس مع مساعديه.

وتواجد المدرب البرتغالي في الملعب بقيادة المران وحرص على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم .
بعدها خضع الجميع لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا ثم انطلق المران.

خضع  لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل مران الفريق اليوم.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الطبي قبل المباريات حيث يستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
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