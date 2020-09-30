أعراض تضخم البروستاتا.. وحيل لعلاجها بدون جراحة



تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة ب



اقرأ أيضا ..احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة ب تضخم البروستاتا ما يلي وفقا لموقع stylecraze ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة، وكثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول والتبول المتقطع.

ماذا سوف تأكل





التهاب البروستاتا. الحميد داخل الجسم

-سمك السلمون .. يساعد في تقليل الالتهابات التي يسببهاالحميد داخل الجسم





-الطماطم والتوت .. غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة داخل الجسم الناتجة عن الإجهاد التأكسدى







على الجانب الأخر هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا





-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات وتناول اللحوم ومنتجات الألبان ومادة الكافيين







على الجانب الأخر بجانب الأطعمه والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا مثل التحكم في مستويات التوتر لديك والإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة تناول السوائل في المساء ومحاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.