AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض تضخم البروستاتا.. وحيل لعلاجها بدون جراحة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
بروستاتا
بروستاتا
Advertisements
لمياء الياسين
أسباب  عديدة وراء تضخم البروستاتا مثل الشيخوخة ومستويات هرمون  التستوستيرون .

تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بتضخم البروستاتا ما يلي وفقا لموقع stylecraze ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة، وكثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول والتبول المتقطع.
ماذا سوف تأكل

قد يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في حماية غدة البروستاتا إليك أطعمه تفيد صحة البروستاتا  وتشمل:

-سمك السلمون .. يساعد في تقليل الالتهابات التي يسببها التهاب البروستاتا. الحميد داخل الجسم

-الطماطم والتوت .. غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة داخل الجسم الناتجة عن الإجهاد التأكسدى

على الجانب الأخر هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا

-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات وتناول اللحوم ومنتجات الألبان ومادة الكافيين

على الجانب الأخر بجانب الأطعمه والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا مثل التحكم في مستويات التوتر لديك والإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة تناول السوائل في المساء ومحاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للرجال .. بدون جراحة حيل لمحاربة تضخم البروستاتا وأعراض تحذيرية لتضخمها ينبغى عدم إغفالها

بدون جراحة.. حيل تخلص الرجال من تضخم البروستاتا

أعراض تحذيرية لتضخم البروستاتا ونصائح لمحاربة المرض

علاج البروستاتا الملتهبة والمتضخمة بالأعشاب وبدون جراحة

للرجال.. نوع مهمل من البذور يخلصك من التهاب البروستاتا

علاج البروستاتا بدون جراحة بنوع من البذور المهملة

ترشيحاتنا

السبب وراء دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

أحمد موسى: أمريكا تصفع أردوغان بهذا القرار العاجل

تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

تفاصيل مثيرة .. سيدة تعرضت للنصب باسم انتخابات مجلس النواب

القبض على موظف اعتدى جنسيا على طفل بالتجمع الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

المركبة الطائرة تنطلق من معرض بكين .. صور

مفقودة منذ عامين.. تفاصيل العثور على امرأة حية في عرض البحر بعد معاناة مرعبة.. فيديو