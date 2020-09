خالص عزائي لدولة الكويت وشعبها.. يسرا تنعى الشيخ صباح الأحمد

View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لدولة الكويت وشعبها والعائلة المالكة في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان.. #Youssra #يسرا