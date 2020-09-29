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اقتصاد

الوزير المفوض بسفارة الصين: التطور التكنولوجى أحدث تغييرات كبيرة في اقتصاديات الدول

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:21 م
جانب من الندوة الالكترونية
جانب من الندوة الالكترونية مع الوزير المفوض بسفارة الصين
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آية الجارحى
قال هان بينغ، الوزير المفوض بسفارة جمهورية الصين الشعبية، إن التطور التكنولوجى أدى لإحداث تغييرات كبيرة في اقتصاد الدول، حيث توفر التكنولوجيا العديد من الخيارات لتقديم الخدمات الحكومية لجميع المواطنين بصورة ميسرة.

ولفت  إلى أن الصين تهتم بالتطوير التكنولوجى المستمر على مدار السنوات الماضية وهو ما حقق نتائج مبهرة مكن الدولة من التحكم بشكل كبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث يتم تقديم الخدمات الحكومية إليكترونيا مثل أنظمة المراقبة ودفع الضرائب وتسجيل الشركات، بما يقلل من مخاطر الاحتكاك بين المواطنين، وبعد انتهاء الأزمة تمكنت الصين من إعادة الإنتاج سريعا بسبب هذا التطور.

وأشار الوزير المفوض إلى وجود العديد من المشاريع الصينية التي تمت بالتعاون مع مصر في مجال تطوير الجانب التكنولوجى وهو اختيار واجب تنفيذه، مؤكدا الاستعداد التام للشركات الصينية لمساعدة الجانب المصرى في هذا المجال وتطويره.

جاء ذلك خلال  ندوة إلكترونية بعنوان: "التجربة الصينية في تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمى: الدروس المستفادة لمصر"التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بهدف التعرف على التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها في مصر، وذلك بمشاركة الوزير المفوض هان بينغ بسفارة جمهورية الصين الشعبية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية المصري، وخبراء من الجانبين.
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