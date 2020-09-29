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برلمان

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي  معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.


ووجه الدكتور على عبد العال في الجلسة الختامية الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر لمجلس النواب، قائلا: "الرئيس السيسى ما كان يترك مناسبة إلا ويوجه الشكر للمجلس، وكان هذا الشكر الداعم لهذا المجلس والداعم لاستمراره أيضا لأنه ثالث مجلس فى تاريخ الحياة البرلمانية يكمل الفصل التشريعى".


ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس
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