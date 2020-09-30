فورد "Puma" في ثوب رياضي جديد موديل 2021.. صور

أعلنت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية ، عن اطلاق نسخة جديدة من سيارتها Puma، وهي النسخة الرياضية ST موديل 2021 .





السيارة فورد بوما Puma تنتمي الى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، زودت السيارة بمحرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر، ذات ثلاث أسطوانات 147 كيلووات، وبفضل ذلك يولد قوة 200 حصان، كما يبلغ عزم الدوران الأقصى 320 نيوتن متر.





السيارة يمكنها ان تنطلق من وضع الاستعداد إلى 100 كلم/ساعة خلال غضون 6.7 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 220 كلم/ساعة، أما عن معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6.9 لتر/ 100كلم.





النسخة الرياضية من السيارة "ST Puma" تتمتع بمظهر خارجي انيق، يجعلها تنافس بقوة في سباق الاصدارات للسيارات الاخرى، والتي تنتمي الى عائلة السيارات الصغيرة الـSUV.





حيث تميزت بشبكات عريضة تجعل السيارة اكثر عدوانية، كما زودت بعجلات قياسية عريضة تزيد من ثبات السيارة على الطرق، مع مصابيح LED امامية، وباب خلفي كهربائي بمساحة تخزينية مناسبة، تتمتع ايضا السيارة بمقصورة قيادة مميزة بأنظمة الرفاهية المختلفة ونظام الصوت B&O المكون من 10 مكبرات للصوت، ومجموعة العدادات الرقمية التي تظهر جانب انيق للمقصورة الداخلية.