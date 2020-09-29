AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد نعي المتوفى.. عمرو موسى: أمير الكويت الجديد سيواجه تحديات كثيرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:47 م
عمرو موسى
عمرو موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يثق في الشيخ نواف الأحمد، لأنه كان قريبًا من الأمير الراحل صباح الأحمد، وعلى علم بجميع التطورات السياسية الداخلية والخارجية، ولديه فكر ومرونة.

وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء: "أرجو وأدعو لأمير الكويت الجديد بالتوفيق في خدمة الدولة والشعب والوطن العربي، الذي يتعرض اليوم للكثير من التحديات الحقيقية".

وأكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الأمير الجديد لديه مسئوليات وواجبات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

ولفت عمرو موسى، إلى أن رحيل الشيخ صباح الأحمد أحزنني كثيرا، فهو حاكم مستنيرا، وينشر الود حوله.

وأضاف عمرو موسى، أنه كان دائما على الجانب الصحيح في التاريخ، وأذكر له أنه بادر باقتراح عقد قمة عربية لمناقشة الموضوعات التنموية الاقتصادية، التي يتطلب فيها تعاون لرفع مستوى الشعوب، وفتح باب التقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أنه ساهم في إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم العربي كله، وكان هو أول من وضع رأس المال في هذا الصندوق، وفتح الأعمال أمام صغار رجال الأعمال، وكان يدعم التعاون العربي المشترك بين الدول العربية وكان الشيخ صباح الأحمد على رأس أقطابه.

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: أذكر صمود الشيخ صباح الأحمد في وجه الغزو العراقي، وكان له صمودا واضحًا، وكان يستمع إلينا باهتمام، ويعطي فرصة للطرح والتعديلات والشروط السهلة، بينما كان وفد العراق في هذا الوقت غير قادر على الاستيعاب، وكان لديه المقدرة الدبلوماسية للاستفادة من طلب عدد من الدول العربية بإعادة النظر في القضايا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائد الإنسانية ورجل الدبلوماسية.. أمير الكويت يرحل في سلام.. صور

رحم الله أمير الإنسانية.. قرقاش ينعى أمير الكويت

كان أبا عظيما قبل أن يكون قائدًا.. عبدالله الغانم ينعى أمير الكويت بكلمات مؤثرة

ضاحي خلفان ناعيا الشيخ صباح الأحمد: قائد الإنسانية

زعيم عربي نادر.. الجامعة العربية تنعى الأمير صباح الأحمد

الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

ترشيحاتنا

بعد تغريدته المثيرة للجدل.. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطالب بشقة لأسرة تنام في الشارع

مجلس الوزراء ناعيا أمير الكويت: فقدنا زعيما ورجل دولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور

لغز محير.. العثور على امرأة مفقودة منذ عامين تطفو على الماء.. فيديو وصور

بعد تعرضها للسخرية والتنمر.. سوسن بدر: أنا بعمل اللي مريحني

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد .. أمير كرارة بطل إعلان لـ لاندروڤر ديفندر الجديدة