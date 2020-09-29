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رياضة

تشيلسي يتقدم بهدف فيرنر على توتنهام في كأس الرابطة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى فريق تشيلسي الشوط  الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره توتنهام هوتسبير متقدمًا عليه بهدف نظيف، في الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله الألماني تيمو فيرنر لـ تشيلسي في الدقيقة 19، بعد خطأ في التمرير من جانب الإسباني ريجيليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

ونشبت مشادة بين مدربي الفريقين، البرتغالي جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد في منتصف الشوط الأول.

وتأهل تشيلسي لهذا الدور بعد فوزه على بارنسلي بسداسية نظيفة، فيما تأهل توتنهام للدور ذاته بعد إقصاء فريق ليتون.

وتقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد دون حضور جماهيري.
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