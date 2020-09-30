المركبة الطائرة تنطلق من معرض بكين .. صور

يبدو أن الموضوع أشبه بالحلم، ولكن ليس هناك مستحيل داخل معرض بكين، عودة هذا الحدث يعد نجاحا كبيرا وتحديا قويا في أعقاب جائحة كورونا، حيث يعد هو الحدث الأكبر في قطاع السيارات لعام 2020، والذي ينتظره الكثير من عاشقي عالم السيارات.





من بين العديد من النماذج المختلفة للسيارات مثل الرياضية و الخارقة والفارهة، ظهر هناك مفهوم جديد وهو المركبة الطائرة، والتي تعد هي الفكرة أشبه بالحلم والخيال، هذه الفكرة قد تأتي الى عقولنا أثناء التواجد في منطقة مزدحمة الكثافة، ولكن من المدهش رؤيتها داخل هذا الصرح الهام.





قدمت شركة "Xpeng Motors" الصينية نموذج من للمركبة الطائرة "Kiwigogo" والتي بإمكانها أن تتسع لشخصين، ويمكنها أيضا الطيران على ارتفاعات منخفضة، حيث يبلغ مستوى الطيران من 5 أمتار حتى تصل إلى 25 مترا.





وجهزت الركبة الطائرة "Kiwigogo" بهيكل معدني خفيف الوزن، وعدد 8 مراوح صغيرة تساعدها على التحليق والهبوط بشكل عمودي مثل المروحيات الهليكوبتر، لكنها لم تحصل على اطارات حركية مثل السيارات، حيث ظهرت المركبة بجزء أشبه بالمزلاج الارضي للارتكاز.





تعتبر الطائرة جزء من إستراتيجية الشركة الطويلة المدى كونها منتج استكشافي للتكنولوجيا المستقبلية، وتعد شركة "Xpeng" هي شركة ناشئة برأس مال استثماري يبلغ قيمة 1.7 مليار دولار، وجمعت الشركة 1.5 مليار دولار أخرى للعام الأولي في شهر أغسطس.





لتكون واحدة من منافسي شركة تيسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ولا يزال هذا الحلم حيز التفكير والتطوير الدائم من قبل مخططات الشركة تقديمها في أشكال وخطط مستقبلية.