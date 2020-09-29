لبحث سبل التعاون.. وزيرة التخطيط تستقبل الأنبا باخوم

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، بمرافقة النائبة سوزى رافلة.





وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن الحوار بين الدكتورة هالة السعيد ونيافة الأنبا باخوم دار حول سبل التعاون المشتركة بين الإيبارشية البطريركية و الوزارة.





وأضاف البيان أنه تم مناقشة مساهمة الكنيسة الكاثوليكية فى مبادرات التنمية ومصر 2030، والمبادرات الآخرى التى تسعى لرفع مستوى المعيشة وتنمية المواطن المصرى.





كان صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إلى إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قد وقع صباح اليوم عقد نقل ملكية مدرسة جيرار بالإسكندرية من راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم إلى الإيبارشية البطريركية.





حضر توقيع نقل ملكية مدرسة جيرار بالإسكندرية إلى الإيبارشية البطريركية نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر.