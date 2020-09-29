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أخبار العالم

وصول مساعدة غير متوقعة لمقاتلي كاراباخ ضد أذربيجان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:11 م
معارك بين الجارتين
معارك بين الجارتين
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قسم الخارجي
وصل روبرت كوتشاريان رئيس أرمينيا الأسبق، والرئيس الأول لـ"جمهورية ناجورنو كاراباخ" غير المعترف بها إلى عاصمة الإقليم مدينة ستيباناكيرت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

قالت مصادر في سلطات الإقليم إن كوتشاريان وصل إلى المدينة برفقة عدد من كبار الضباط من قدماء حرب كاراباخ الأولى (1992-1994).

أفادت المصادر بأن ذلك جاء من أجل "تبادل خبراتهم العسكرية مع القادة العسكريين الحاليين"، في ظل مواصلة ما وصفته باكو بأنه "هجوم مضاد" شنه الجيش الأذربيجاني يوم الأحد الماضي ضد المواقع الأرمنية.

وترأس  روبرت كوتشاريان،  الجمهورية غير المعترف بها، خلال حرب 1992-1994 قبل انتخابه رئيسا لأرمينيا.

ولازال القتال يتواصل بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم المتنازع عليه رغم سقوط المئات بين قتلى وجرحة لليوم الرابع على التوالي.

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