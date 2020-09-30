مبروك عطية: النبي اشترى عطرًا لابنته فاطمة بمهرها كله.. فيديو

علّق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على مسألة العطر وتعطر المرأة، والتي أثارها البعض في الفترة الأخيرة.





وقال "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ورد في حديث البخاري "أتت امرأة من زوجات الصحابة إلى أم المؤمنين، فقالت لها: ما لك لم تتعطرِّ؟، فقالت امرأة الصحابي: زوجي زاهدٌ في الدنيا" ، فإذا كان العطر حرامًا ثابتًا؛ لم تقل أم المؤمنين هذا القول لامرأة الصحابية.





وأكد أن المهر الذي دفعه على بن أبي طالب للزواج من السيدة فاطمة بنت رسول الله، اشترى به لها كله عطرًا، ووقتها كان عطر المرأة أغلى سعرًا من عطر الرجل.





وتابع: ما كره النبي شيئًا أشد من كرهه أن تبدو منه رائحة كريهة، منوهًا بأن الكثير يدَّعُون على النبي، بأقوال لم يتلفظ بها النبي، عن علاقة الرجل بزوجته ، ومنها: "شاوروهم وخالفوهم.. ولو كان للمرأة جدار في البيت هَدُّهُ".





ونوّه الى أن السيدة أم سلمة وهي وأمهات المؤمنين كن يتشاورن مع النبي في كل الأمور،ـ وكان النبي يأخذ بمشورتهن.