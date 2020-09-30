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أخبار العالم

قبل المناظرة.. بكين تحذر ترامب وبايدن من استغلال الصين لتصفية الحسابات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:34 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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على صالح
قبل المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، حذرت الصين السياسيين الأمريكيين من استخدام مشكلة الصين لخلق دراما بين المتنافسين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلًا عن تعليق لصحيفة الشعب اليومية الحكومية، أكبر مجموعة صحف في الصين.

"إنها مؤامرة متوقعة بالفعل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى محادثات حول" تهديد الصين "من أجل التأكيد على الحاجة إلى" حماية الفوائد الأمريكية ". 


لقد كان الأمر كذلك منذ انتهاء الحرب الباردة، كما جاء في صحيفة الشعب اليومية، الثلاثاء

ولقد أعرب بعض السياسيين الأمريكيين في مناصبهم بشكل صادم عن آمالهم في حدوث اشتباكات. 

لقد قدّموا عرضًا لتحويل التركيز وجعل الصراعات التي تواجهها الولايات المتحدة تبدو وكأنها قضية خارجية، دون الإشارة صراحة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"هذا ليس فقط غير مفيد في حل المخاطر النظامية التي يواجهها المجتمع الأمريكي ، ولكنه أيضًا يخلق الدمار في ساحة العلاقات الدولية.. لن تتخلى الصين عن مزاياها الخاصة للعب لعبة الانتخابات الأمريكية؛ وأضاف المقال أن الساسة الأمريكيين يجب أن يتوقفوا عن جر الصين إلى قضاياهم الداخلية.

وتعهد كل من ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بسن سياسات معادية لبكين في حالة انتخابه. 

بالإضافة إلى شن حرب تجارية مع الصين في عام 2018 ورفع التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية التي تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، اتهم ترامب الصين مرارًا وتكرارًا بالتستر على جائحة كورونا عندما اندلعت لأول مرة في البلاد في أواخر عام 2019. 

وبالإضافة إلى ذلك، اتهم ترامب الدولة بالانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة تشمل سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وخلال تجمع انتخابي في دايتون، أوهايو، في 21 سبتمبر، ادعى ترامب أنه إذا "فاز بايدن، فستفوز الصين".

وذكر الرئيس الأمريكي، "إذا فزنا، فستفوز أوهايو، والأهم من ذلك، في جميع الحالات الإنصاف، لتفوز أمريكا".

وفي أبريل الماضي، قال ترامب لـ "رويترز" إن الصين "ستفعل كل ما في وسعها لجعله يخسر هذا السباق"، مضيفًا أنه يعتقد أن بكين تريد فوز بايدن ، وهو تأكيد كرره الرئيس مرارًا وتكرارًا.

كما أكد "بايدن" الأربعاء الماضي أنه سيواجه الصين بشتى الطرق إذا تم انتخابه.

"سأكون حازما بشأن انتهاك الصين لحقوق الإنسان والعسكرة في بحر الصين الجنوبي ومجموعة كاملة من الأشياء، وتشير التحليلات الأخيرة إلى أن الصين تعلم أنني سأكون صريحًا، لكنهم قلقون أيضًا من أنني سأكون قاسيًا" وفقًا لما قاله بايدن الأسبوع الماضي 

وأضاف: "أنا لا أقدم أي أعذار لذلك، لا شيء على الإطلاق".

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، دون الإشارة على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة، خلال منتدى في بكين يوم الاثنين أن "بعض الدول حولت المكان الدولي الرسمي للأمم المتحدة إلى مساحة أداء لخدمة سياساتها ومصالحها الذاتية". 

وخلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في خطاب. 

وقال ترامب في الحدث: "لقد خضنا معركة شرسة ضد العدو الخفي: فيروس الصين.. يجب أن نحاسب الأمة التي أطلقت العنان لهذا الطاعون على العالم".

كما زادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الشهر الماضي بسبب التدريبات العسكرية والدوريات في المناطق المتنازع عليها بشدة بما في ذلك مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي. 

وأجرت الصين الأسبوع الجاري مناورات بحرية بالقرب من بحر الصين الجنوبي للمرة الثالثة العام الجاري.
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