تيم حسن يكشف أسرارًا عن مسلسل الهيبة





وعلق تيم :"بعد قراءة أولية للحلقات الأولى من مسلسل الهيبة الجزء الأول، رسمت ملامح الشخصية رسما، وهادا شئ ما دايما بعمله، حبيت أشارككم ، وسم مبدئي متخيل للكراكتر على الصور، تاريخ الرسم يناير 2017".