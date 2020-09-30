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فن

أحر التعازي.. نشوى مصطفى تنعي أمير دولة الكويت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
امير دولة الكويت
امير دولة الكويت
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مصطفى كرم
نعت  الفنانة نشوى مصطفى ، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء .

وكتبت نشوى  مصطفى ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أحر التعازى وبالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له سمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح تغمده الله برحمته واسكنه الفردوس الأعلى". 

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عامًا. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

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وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 
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