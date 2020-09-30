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منوعات

يصرخ في خوف.. هجوم شرس من طيور العقعق على رأس طفل.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:50 ص
طفل
طفل
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عزة عاطف
ظهر طفل يدعى "ماكس" في مقطع فيديو متداول، وهو خائف ويصرخ؛ بعد ما هاجمه طائر العقعق الأسترالي، أثناء ركوبه دراجته. 
ونشر والده «واين شيروود»، مقطعا لابنه يرصد تعرضه لهجوم شرس من قبل الطائر، على طريق شيلهاربور، في ولونجونج بأستراليا. 

وفي منتصف "موسم العقعق" تقوم الطيور بالانقضاض على أي شخص تعتبره تهديدًا لأعشاشها، وفي الفيديو، يمكن سماع ماكس، وهو يصرخ جالسًا على دراجته البخارية، ويحاول الهروب من العقعق الذي أخذ ينقر على رأسه باستمرار. 

ونقر الطائر على رأسه بشكل متكرر، ثم كتفه، وتبعه وهو يواصل السير على الطريق، وعلق "واين" على الفيديو: "أستراليا جميلة، لكن طيورنا الأصلية قاتلة، قد يأكلون أطفالك أحياء.. فاحذر". 

ومن المعروف أن طيور العقعق الأسترالية تهاجم المارة الذين يرونهم قد شكلوا تهديدًا لأعشاشها، وهي صفات لا علاقة لها بالعقعق في أجزاء أخرى من العالم.

ويمتد "موسم الانقضاض" عادة من سبتمبر إلى أكتوبر في أستراليا، على الرغم من قال الخبراء بأنه بدأ في وقت مبكر من هذا العام بسبب بدء التكاثر نتيجة طقس الشتاء المعتدل.

وفقًا لموقع Magpie Alert الذي يديره المجتمع، كان هناك 3338 هجومًا بواسطة طيور العقعق في عام 2020 ، مما أدى إلى إصابة 399 شخصًا نتيجة لذلك.


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