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منوعات

بنشربه غلط.. خبير يكشف الطريقة الصحيحة لـ تناول الشاي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:37 ص
شاي
شاي
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عزة عاطف
لأزمانٍ طويلة، اعتاد الناس شرب الشاي بطريقة واحدة، وهي مزجه بالماء المغلي، واستنكروا فكرة "الشاي المجمد" ونفروا منها بمجرد ظهورها وانتشارها في وقت من الأوقات.
لكن خبيرًا بريطانيًا متخصصًا في الأطعمة والمشروبات، غيَّر مفهوم البشرية كله عن الشاي، بعدد من التصريحات، عن الطريقة الصحيحة لشربه، واعتبر الطريقة الحالية "خرافة".

زعم «مارتن إيسارك» خبير الأطعمة البريطاني، أن وضع الماء المغلي على الشاي، هي عادة خرافية متوارثة، تفقد الشاي مذاقه، وتجعله شبيهًا بماء "محشي الكرنب".

وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة لشرب الشاي، هي بترك الماء لتنخفض برودته إلى 80 درجة، لتجنب تفاعل أوراق الشاي مع درجة الحرارة العالية.

ويوضح إيسارك وفقًا للدايلي ميل أن الماء المغلي إلى درجة 100 "سيقتل فروق المذاق الدقيقة المرغوبة في الشاي" ما يترك "نكهة قوية من العفص الجاف". 

والعفص هو مركب كيميائي يعطي الشاي لونه "ونكهته الجافة والمُرّة إلى حد ما"، ونوه إيسارك إلى أن الغليان المفرط للماء وتغميس أكياس الشاي لفترة طويلة يجعل مذاقه ليس أفضل من ماء "المحشي".
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