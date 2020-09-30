كاميرات المراقبة كشفته.. أب يلقي ابنه من ذوي الإحتياجات الخاصة في البحر .. تفاصيل





وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن كاميرات المراقبة عند الإقليم رصدت وجود شخصين أما البحر يبدو من بعيد أنهما يتعلما السباحة إلا أن المراقب دقق النظر فوجد الكارثة، لاحظ المراقب ان هناك شخص يحاول إغراق طفل .





تابع المراقب الكاميرات فوجد بالفعل أن الرجل يحاول إغراق الطفل ، و بعد أن غرق كشفت التحقيقات أن الطفل من ذوي الغحتياجات الخاصو فلم يتمكن من إنقاذ نفسه بعد ان دفعه والده في المياه .





ألقت قوات الشرطة القبض على الاب القاتل ، و اعترف في التحقيقات انه قتل إبنه المعاق ، لأنه لن يستفيد منه في الحياة بوجه عام و سيكون عبئ عليه في المصروفات و اىلتعلم .





جدير بالذكر أن الدافع الاساسي الذي استند إليه الأب القاتل ، أن ذلك الطفل تقوم الدولة بصرف مبالغ تأمينية له و لن يستفيد الاب من ذلك الطفل إلا من خلال التأمينات فقام بإغراقه .

كشفت كاميرات المراقبة في إقليم هايتان بالصين ، الجريمة البشعة الذي ارتكبها اب في حق الإنسانية و في حق طفلة من ذوي اللإحتياجات الخاصة.