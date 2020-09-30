رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها اليوم .. تعرف على عمرها الحقيقي

وقدمت رضوى الشربينى عدداً من البرامج المختلفة خلال مسيرتها الاعلامية منها خاص بالسيارات على قناة المحور وبرنامجا فنيا على قناة الحياة وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري الا انها لم تحقق شهرة واسعة الا من برنامجها الحالى "هى وبس" الذى يعرض على قناة CBC سفرة