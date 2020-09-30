رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها اليوم .. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الاعلامية رضوى الشربينى بعيد ميلادها الـ 39 فهى من مواليد عام 1981.
وقدمت رضوى الشربينى عدداً من البرامج المختلفة خلال مسيرتها الاعلامية منها خاص بالسيارات على قناة المحور وبرنامجا فنيا على قناة الحياة وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري الا انها لم تحقق شهرة واسعة الا من برنامجها الحالى "هى وبس" الذى يعرض على قناة CBC سفرة
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واحتفلت رضوى الشربينى بعيد ميلادها ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وعلقت رضوى على الصورة قائلة " انا تميت ٣٩ سنه...وتقريبا كبرت".
وعلقت رضوى على الصورة قائلة " انا تميت ٣٩ سنه...وتقريبا كبرت".