حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

انتشرت اليوم لأول مرة صور "فتاة صغيرة جميلة" تبلغ من العمر 6 أعوام، هزت حادثة موتها المأساوي بريطانيا، بعدما ماتت دهسًا تحت شجرة ضخمة سقطت بالمدرسة، في يوم عيد ميلاد والدتها.









نقل الإسعاف الجوي الطفلة «إيلا هندرسون» إلى المستشفى من مدرسة Gosforth Park First School في نيوكاسل أبون تاين بعد الحادث الأليم مباشرة.









ودخلت في حالة حرجة بمستشفى رويال فيكتوريا، وقد كافح المسعفون لإنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة، وتحول عيد ميلاد والدتها الـ40 إلى ذكرى مأساوية للحزن والألم.









أنشأت والدة إيلا وتدعى «فيكي هندرسون»، صفحة لجمع التبرعات بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، بعد وقت قصير من وفاة ابنتها، وسارع المعارف والأصدقاء لدعمها.









وكان موتًا مصحوبًا بخراب الديار، فقد كان على فيكي دفع 40 ألف جنيه إسترليني لجمعية الإسعاف الجوي الخيرية التي حاولت إنقاذ حياة إيلا.





وفي منشور على صفحتها في فيسبوك، كتبت السيدة هندرسون: "هذا ليس منشورًا اعتقدت أنني سأكتبه [في] عيد ميلادي هذا العام، أطلب التبرعات لخدمة الإسعاف الجوي في Great North".



