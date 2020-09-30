AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:21 ص
الطفلة
الطفلة
Advertisements
عزة عاطف
انتشرت اليوم لأول مرة صور "فتاة صغيرة جميلة" تبلغ من العمر 6 أعوام، هزت حادثة موتها المأساوي بريطانيا، بعدما ماتت دهسًا تحت شجرة ضخمة سقطت بالمدرسة، في يوم عيد ميلاد والدتها.


نقل الإسعاف الجوي الطفلة «إيلا هندرسون» إلى المستشفى من مدرسة Gosforth Park First School في نيوكاسل أبون تاين بعد الحادث الأليم مباشرة.


ودخلت في حالة حرجة بمستشفى رويال فيكتوريا، وقد كافح المسعفون لإنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة، وتحول عيد ميلاد والدتها الـ40 إلى ذكرى مأساوية للحزن والألم.


أنشأت والدة إيلا وتدعى «فيكي هندرسون»، صفحة لجمع التبرعات بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، بعد وقت قصير من وفاة ابنتها، وسارع المعارف والأصدقاء لدعمها.


وكان موتًا مصحوبًا بخراب الديار، فقد كان على فيكي دفع 40 ألف جنيه إسترليني لجمعية الإسعاف الجوي الخيرية التي حاولت إنقاذ حياة إيلا.
 

وفي منشور على صفحتها في فيسبوك، كتبت السيدة هندرسون: "هذا ليس منشورًا اعتقدت أنني سأكتبه [في] عيد ميلادي هذا العام، أطلب التبرعات لخدمة الإسعاف الجوي في Great North".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبه والدته كيت.. شاهد الأمير جورج في عيد ميلاده السابع.. صور

رغم السن.. شاهد.. الأميرة آن تعلم ملكة بريطانيا استخدام مكالمات الفيديو

مسعفان يعيدان 6 كيلو ذهب ومبلغا ماليا لأحد المصابين في حادث سير..فيديو

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها ..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة رينو كادجار 2021 .. صور

هام جدًا في الشتاء.. المصل واللقاح توضح الفئات الأكثر أهمية للحصول على لقاح الأنفلونزا.. فيديو

شريف إكرامي: الشناوي أحد أسباب رحيلي عن الأهلي

فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

حادث مأساوي.. 40 ألف إسترليني مقابل مقتل طفلة في عيد ميلاد والدتها

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة رينو كادجار 2021 .. صور