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أخبار العالم

تحديث القوائم.. قرار اردني جديد بشأن المسافرين اليها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:15 ص
الطيران الأردني
الطيران الأردني
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محمود نوفل
أصدرت الحكومة الأردنية تحديثا علي تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد إعلان استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 سبتمبر الحالي.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد صنًفت الدول إلى خضراء، صفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، حيث إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

وضمت قائمة الدول الخضراء كلا من : الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنجاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلاند، تونس وتركيا.

فيما إشتملت القائمة الصفراء علي دول : مالطا، المغرب، هولندا، السعودية، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، مصر، السودان، سوريا واليمن.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية ان السلطات في المملكة أعلنت عن أنه سيتم عزل القادمين منزليا للدول الخضراء والصفراء 7 أيام.

بينما ضمت قائمة الدول الحمراء كلا من : البحرين، التشيك، بلجيكا، فرنسا، العراق، إسرائيل، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق التعديلات أيضا، سيتم عزل القادمين منزليا من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، حيث سيتم فحص القادمين في اليومين السابع والرابع عشر.

وكان وزير النقل خالد سيف قد قال في تصريح صحفي سابق، إن المسافرين القادمين إلى الأردن يتوجب عليهم زيارة منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين، وتعبئة النموذج المتوفر على المنصة.

وحث سيف على ضرورة أن يحصل المسافر على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على المنصة، إذ لا يسمح لأي مسافر بالصعود على الطائرة في حالة عدم حصوله على (QR code)، وفي هذه الحالة يتحمل المسافر التبعات القانونية.

وأكد على ضرورة التزام المسافرين بالشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة بما فيها إحضار فحص (PCR) نتيجته فيها سلبية قبل السفر إلى المملكة بخمسة أيام بعد أن كانت الشروط السابقة إحضار الفحص قبل 72 ساعة، وذلك تسهيلا على القادمين إلى الأردن بعد ورود ملاحظات عن تعذر الحصول على نتيجة الفحص قبل ثلاثة أيام من السفر، مع الالتزام بإجراء فحص آخر عند وصولهم للمملكة في المطار وانتظار النتيجة.

ويُشار الي المملكة الردنية الهاشمية كانت قد استأنفت الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من 8 سبتمبر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى الأردن منذ 17  مارس الماضي.

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