AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطورات جديدة.. أرمينيا تعلن تسجيل محادثات بين طيارين في «قره باغ» باللغة التركية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
طائرات إف-16 تركية
طائرات إف-16 تركية
Advertisements
شيماء مصطفى
كشفت أرمينيا، اليوم الأربعاء، عن وجود اتصالات لاسلكية تثبت مشاركة طائرات إف-16 تركية في معارك ناغورنو كاراباخ.

وحسب "روسيا اليوم"، قال ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إنهم تمكنوا من التقاط وتسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية.

وكتب هوفهانيسيان، على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سجلنا المحادثة بين الطيارين باللغة التركية".

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى أن أذربيجان تشن ضربات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس، بالاعتماد على طائرات تركية بدون طيار.

وأكدت أرمينيا أن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو التركي، تحلق في سماء المنطقة.

ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن 500 مقاتل سوري على الأقل ذهبوا بالفعل إلى أذربيجان من قبلهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الولايات المتحدة على الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

أذربيجان: مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في اشتباكات قره باغ

ناغورنو كاراباخ إرث السوفييت.. القصة الكاملة للصراع بين أذربيجان وأرمينيا

رئاسة أذربيجان: نخوض حربا وطنية وعظمى مع أرمينيا

الدفاع الأرمينية تنفي تدمير فوج لها في قره باغ

الصراع يشتعل في إقليم كاراباخ .. أذربيجان تتوسع في عدوانها على أرمينيا بدعم عسكري تركي

ترشيحاتنا

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

بملابس مكشوفة..ميس حمدان تشارك جمهورها صورة من الجيم

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 253 هاتف ايفون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020