اليوم العالمي للمسنين .. 74.3 سنة العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة فى مصر 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 ليكون يوما عالميا للمسنين ، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع ، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.





من أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر):





وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2020، بلغ عدد المسنين حوالي 7 مليون مسن بنسبة 7.1٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9 ٪ عام 2052، و بلغ عدد المسنين الذكور 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.





وارتفــع توقـــع البقاء علي قيـــد الحياة من 73.9سنة عام 2019 الي 74.3سنة عام 2020 (73سنة للذكور، 75.5سنة للإناث)





وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2019، بلغت نسبـــة الأميـــة بين المسنيـــن56.5 ٪ عـــــام 2019 (43.8٪ذكور، 70.6٪ إناث)، و ارتفعت نسبة الحاصلين على مـــــؤهل جامــــعى فـأعلــى بين المسنين من 8.9٪ عام 2018 إلي 10.3٪ عــام 2019 (14.02٪ ذكور، 6.2٪ إناث)، و بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين 1.1 ملـيـون مسن بنسبة 16.5٪ من إجمالي المسنين، وأ علي نسبة للمسنين العاملين فى نشـاط الزراعة والصيـد 50.5٪، ثم العاملون في نشاط تجارة الجملة





وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 (بيانات أولية)، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود، و بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق 9٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.





وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2019:





تمثل الوفيات بين المسنين 64.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2019، و بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 59.6٪ من إجمالي وفيات الذكور، و بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 69.5٪ من إجمالي وفيات الإناث.





وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2019(بيانات أولية)، بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 156 مؤسسة عام 2019 على مستوى الجمهورية، بلغ عدد المنتفعين بها 3412 مسن.

وفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/2018، ارتفعت نسبة التدخين بين المسنين من 12.5٪ عام 2015 إلي 16.6% عام 2017/2018.



















