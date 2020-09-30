محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحل مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة بأبو تيج

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الأماكن بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج وكلف يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج باستمرار سحب المياه من المنازل والشوارع بواسطة سيارات الكسح.





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كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعمل دراسة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشوارع وتسربها إلى المنازل وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية وحل المشكلة بشكل عاجل حرصًا على سلامة أهالينا القاطنين في تلك المناطق؛ مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل من أجل الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم.





من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبوتيج أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط تم استدعاء سيارات الكسح لسحب المياه من منازل وشوارع بعض المناطق بقرية النخيلة التي ارتفعت بها منسوب المياه الجوفية كما تم التواصل مع مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء معاينة على الطبيعة وعمل دراسة عاجلة لتحديد متطلبات حل المشكلة نهائيًا واتخاذ إجراءات وحلول فنية عاجلة وجذرية خلال الأيام المقبلة.