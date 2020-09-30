AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحل مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة بأبو تيج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الأماكن بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج وكلف يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج باستمرار سحب المياه من المنازل والشوارع بواسطة سيارات الكسح.

اقرأ أيضا :




كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعمل دراسة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشوارع وتسربها إلى المنازل وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية وحل المشكلة بشكل عاجل حرصًا على سلامة أهالينا القاطنين في تلك المناطق؛ مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل من أجل الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبوتيج أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط تم استدعاء سيارات الكسح لسحب المياه من منازل وشوارع بعض المناطق بقرية النخيلة التي ارتفعت بها منسوب المياه الجوفية كما تم التواصل مع مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء معاينة على الطبيعة وعمل دراسة عاجلة لتحديد متطلبات حل المشكلة نهائيًا واتخاذ إجراءات وحلول فنية عاجلة وجذرية خلال الأيام المقبلة.
محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحل مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة بأبو تيج
محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحل مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة بأبو تيج
محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحل مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة بأبو تيج
محافظ أسيوط يكلف بتشكيل لجنة لحل مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة بأبو تيج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية "بمم" يعانون من ضعف مياه الشرب وانقطاعها..ومحافظ المنوفية يتدخل لحل المشكلة

ترشيحاتنا

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

لقاء وداع فايلر .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي فى مواجهة الترسانة بكأس مصر

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه

خبراء الآثار: شذوذ حراري في قوالب الطوب الموجودة على سطح الهرم الأكبر

التعليم: قرار تدريس الفرنساوي لأولى إعدادي سيطبق على طلاب النظام الجديد فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020