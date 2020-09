ندى بسيوني تطالب الرئيس السيسي بتغيير مصطلح قانون أصحاب الإعاقة

View this post on Instagram

الي كل من يهمهم الامر :: اقرأوا بقلوبكم لا بأعينكم كل حرف كتب في هذا النداء ادعم ومن قلبي وروحي سما رامي في المطالبه بحذف لفظ البله المنغولى من كتب وزارة التربية والتعليم والمناهج انهم ابطال وفنانين يا ساده و مبدعين والاهم انسان يملؤه المحبه والسلام 🙏💚💚💚💚💚 شهر أكتوبر شهر التوعية بأصحاب متلازمة داون ======================= Your limitations.... Not mine 💪💪💪💪شير وخلوا كل الناس تغير الثقافة القديمة والتعليم والمناهج الخطأ أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون مرضى أو يقول مرض متلازمة داون..... أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون عمرهم قصير و بيموتوا على طول.... أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون هبل وعبط و منغوليين ومعاقين ذهنيا..... أوعى حد يضحك عليكم ويقول إن اصحاب متلازمة داون مش بيتعملوا أو مش بيفهموا........ اسمعوا كلامى أنا بس من أصحاب متلازمة داون...... متلازمة داون عبارة عن نسخة إضافة فى كروموسوم ٢١....بدل ما يكون ٢ بقى ٣ ال كروموسوم الزيادة ده عمل حاجات كتيرة آوى حلوة فينا : أولا : بنحب كل الناس من قلوبنا بدون مصالح ثانيا : مش بنعرف يعنى إيه كراهية أو حقد وغل ثالثا : خلى بالكوا عندنا حاجة إسمها شفافية يعنى بنعرف الناس الكويسة والناس الوحشة بلاش الناس الوحشة يقربوا مننا..... رابعا : عندنا إرادة من حديد وعزيمة وتحدى الصِعاب.... خامسا : إحنا بنتعلم كويس جدا كل حاجة... إيه المشكلة إن يكون فى اهتمام زيادة عن باقى الناس.... إيه المشكلة لما يكون في أدوات لتعليم أصحاب متلازمة داون مختلفة عن باقى الناس...... لو ده اتوفر لكل أصحاب متلازمة داون مش هيبقى في حد عنده تأخير القدرات الذهنية.... سادسا : شكلنا مختلف عن الناس..... إحنا أحلى وأجمل من ناس كتيرة..... والجمال فالروح مش فالشكل... سابعا : المرض دا ابتلاء بإيد ربنا بيصيب أصحاب متلازمة داون وبيصيب الناس كلها.... المهم مين هيصبر ويحمد ربنا على الابتلاءات...... ثامنا : الموت دا الحقيقة الوحيدة إللي فالدنيا..... ربنا اختص بيه كل الانفس وليس أصحاب متلازمة داون فقط...... تاسعا : وأخيرا إحنا ربنا خلقنا عشان نعلم الناس ازاى يحبوا بعض....... عاشرا : من حقي انى أطالب بعدم وصمى بالقانون بالاعاقة الذهنية بحجة الاتفاقيات الدولية عشان كده عاوزاكم تساعدونى عشان رسالتى توصل للرئيس السيسى شخصيا عشان يغير مصطلح قانون أصحاب الإعاقة إلى قانون أصحاب القدرات الخاصة والهمم...... ارفعوا سقف التوقعات واطلبوا المستحيل من الله 🙏🏻 #الأكاديمية_البحرية 💪💪💪 #كلية_ا