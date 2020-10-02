الصراع من أجل التفوق التكنولوجي وسنغافورة

في سنغافورة ، يعد قطاع المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات (ICT) عامل تمكين رئيسي لكل قطاع صناعي تقريبًا ، وقد عزز القدرة التنافسية لسنغافورة من خلال زيادة الإنتاجية وتحويل العمليات التجارية في صناعات مثل التمويل والخدمات والتصنيع. يتم تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سنغافورة من قبل هيئة تطوير وسائل الإعلام (IMDA) ، وهي المخطط الرئيسي لصناعة المعلومات والاتصالات في البلاد والتي تركز على سياسة وتنظيم المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام وتطوير الصناعة والمواهب ولجنة حماية البيانات الشخصية. تتولى وكالة التكنولوجيا الحكومية (GovTech) ، وهي وكالة منفصلة ، القضايا المتعلقة بالخدمات الرقمية الحكومية والتكنولوجيا التطبيقية. كمركز للمعلومات والتكنولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، تعد سنغافورة قاعدة إقليمية لمعظم شركات المعلومات المتعددة الجنسيات الكبرى في العالم بما في ذلك Microsoft و Oracle و Amazon Web Services و Google بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة. وهو أيضًا مركز عالمي لإدارة البيانات متصل بـ 15 نظامًا للكابلات البحرية النشطة ، بسعة إجمالية للكابلات البحرية تصل إلى 114 تيرا بايت في الثانية وأكثر من 50 في المائة من مركز البيانات المحايد للناقل التجاري والناقل في جنوب شرق آسيا. استنادًا إلى مسح للقوى العاملة في عام 2015 ، شهدت إيرادات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 15.7 في المائة للفترة من 2009 إلى 2014 ، لتصل إلى 167.1 مليار دولار في عام 2014. حاليًا ، يوجد أكثر من 150 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سنغافورة. ومن المقرر أن يرتفع الرقم مع تقدم سنغافورة في مبادرة الأمة الذكية (الأمة الذكية) ، التي أطلقتها حكومة سنغافورة عام 2014.

في Smart Nation ، تسعى سنغافورة جاهدة لدعم حياة أفضل ومجتمعات أقوى وخلق المزيد من الفرص لجميع مواطنيها. يشير مصطلح "الذكاء" هنا بشكل أكبر إلى مدى جودة استخدام المجتمع للتكنولوجيا لحل المشكلات ومواجهة التحديات القائمة ، بدلًا من تعقيد التكنولوجيا. بشكل فعال ، المواطنون ، وليس التكنولوجيا ، هم في نهاية المطاف في صميم رؤية سنغافورة للأمة الذكية. يتم تنسيق Smart Nation من قبل Smart Nation ومكتب الحكومة الرقمية في مكتب رئيس الوزراء ، بدعم من مختلف الوكالات الحكومية. هناك أيضًا سياسات مطبقة لتسهيل الابتكار وتعزيز ثقافة التجريب والابتكار والمجازفة والتبني النهائي للأفكار الجديدة. تركز Smart Nation على خمسة مجالات رئيسية تلعب فيها التكنولوجيا الرقمية دورًا رئيسيًا في سنغافورة: 1- المواصلات، 2- المنزل والبيئة، 3- إنتاجية العمل ، 4- الصحة وتمكين الشيخوخة ؛ و 5- خدمات القطاع العام. للمساهمة في النظام البيئي للأمة الذكية ، تم تشجيع كل من عامة الناس والشركات على المشاركة في إنشاء حلول تقنية مؤثرة من شأنها مواجهة التحديات في المجالات الرئيسية. من أمثلة المشاريع الجارية ما يلي:

- يتم اختبار تقنيات المنزل الذكي في عقارات مجلس الإسكان والتنمية (HDB) كجزء من "Smart HDB Town Framework"

- يجري تشكيل لجنة معنية بالنقل البري المستقل لرسم الاتجاه الاستراتيجي لمفاهيم التنقل البري باستخدام المركبات ذاتية القيادة في سنغافورة

- إنشاء مركز للرعاية الصحية المساعدة وتكنولوجيا الروبوتات (CHART) في مستشفى شانغي العام لتسهيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والبحثية لتطوير حلول الرعاية الصحية التي تستفيد من الروبوتات والتكنولوجيا المساعدة.

- تماشيًا مع رعاية ثقافة التجريب والحفاظ على الابتكار ، عززت حكومة سنغافورة بوابة البيانات الحكومية المفتوحة ، وستواصل إصدار المزيد من البيانات الحكومية بتنسيق يمكن قراءته آليًا حتى يتمكن مطورو الطرف الثالث والعامة من جمع الأفكار ووضعها في حسن الاستخدام في تطوير الحلول. لذلك ، ستُبنى Smart Nation على البيانات والقدرة على التحرك ، والتجميع ، وفهمها قبل استخلاص الأفكار وتحسين الحياة. وهناك أربع قدرات تقنية أساسية يركز عليها صانه القرار هي: 1- الأمن الإلكتروني، 2- انترنت الأشياء ، 3- وسائط غامرة الذكاء الاصطناعي، أو AI و 4- علوم البيانات. هناك فرصة لقطاع التعليم / التدريب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لقد تطورت طبيعة الوظائف مع التطور السريع في التكنولوجيا بالإضافة إلى التغييرات في نماذج الأعمال وسلوكيات المستهلكين ، وقد عززت الصناعة بناء الخبرة التقنية مثل تحليلات الأعمال والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء ، من أجل بناء مجموعة من المتخصصين ذوي المهارات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستعدين للمستقبل والأمة الذكية

تتمتع سنغافورة ببيئة أعمال مفتوحة تشجع المنافسة ، لذا يمكن لشركات المعلومات والاتصالات الأجنبية والمواهب البناء على أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السنغافورية واستكمالها. المنافسة ليست فقط من الشركات السنغافورية ، ولكن أيضًا من المنافسين الآسيويين مثل: 1- اليابان ، التي تقود حاليًا خدمات الهاتف المحمول، 2- كوريا ، في خدمات الوسائط المتعددة والنطاق العريض، 3- هونغ كونغ في خدمات البث والإعلام.

في حين أن البيئة تنافسية ، فهي ديناميكية أيضًا. إنه يعزز التعاون بين الجهات الفاعلة في الصناعة التي يمكنها العمل على تطوير الحلول ، مما يؤدي إلى نتائج تجارية إيجابية لأصحاب المصلحة المعنيين. علما ان سنغافورة لديها القليل من الحواجز التجارية وهي واحدة من أكثر أنظمة التجارة ليبرالية في العالم.

تلعب المعايير دورًا رئيسيًا لا يتجزأ في تسهيل تطوير واعتماد التقنيات الجديدة. تعمل IMDA مع العديد من شركاء الصناعة ومؤسسات المعايير في كل من سنغافورة وخارجها لجعل المعايير جزءًا من نظام المعلومات والاتصالات في سنغافورة والنظام البيئي الإعلامي. يتم تطوير معايير Infocomm في سنغافورة على أساس الإجماع وهي نتيجة للجهود التعاونية بين الوكالات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي والهيئات المهنية وصناعة المعلومات والاتصالات. يلعب فريق معايير IMDA دورًا رئيسيًا في تعزيز وتسهيل مشاركة الصناعة في منتديات معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والدولية. إنها الأمانة العامة للجنة معايير تكنولوجيا المعلومات (ITSC) ، وهي واحدة من 11 لجنة معايير تابعة لمجلس المعايير الوطني المعين من قبل SPRING Singapore . يوفر ITSC منصة محايدة ومفتوحة للصناعة المهتمة والأطراف الحكومية للالتقاء للاتفاق على المعايير الفنية. يتألف مجلس ITSC من مجلس يضم ممثلين عن الجمعيات والأوساط الأكاديمية ومعاهد البحث والوكالات الحكومية مثل رابطة الشركات الصغيرة والمتوسطة (ASME) ورابطة علوم وتكنولوجيا الدفاع (DSTA) ومعهد علوم الأنظمة (ISS) و SPRING Singapore ، من بين الوكالات الرئيسية الأخرى ، التي ترسم اتجاهات وسياسات معايير تكنولوجيا المعلومات في سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا لجان فنية ومجموعات عمل معينة تتألف من خبراء تقنيين من الصناعة والأوساط الأكاديمية ومعاهد البحث لتطوير وتعزيز معايير المعلومات الوطنية ، والمشاركة في أنشطة توحيد المعلومات الدولية.

يلعب الاقتصاد السنغافورى مع شركاء محليين أو موزعين ومتكاملي الأنظمة المرتبطين جيدًا ولديهم معرفة جيدة ببيئة الأعمال السنغافورية. يعزز الموقف المؤيد للأعمال لقطاع المعلومات والاتصالات في سنغافورة اهتمام سنغافورة المستمر بالشراكة والتعاون مع اللاعبين العالميين لتحديد الفرص المتاحة في السوق والاستفادة منها بشكل مشترك. تجد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأسترالية أن سوق سنغافورة مفتوح للاتفاقيات الثنائية والتحالفات الإستراتيجية والبحث والتطوير ونشر الخدمات في الأسواق العالمية. الاقتصاد على مجموعه من الروابط الصناعيه والتى تمارس التنظيم والتحفيز فى المجالات التاليه: 1- المعلومات والاتصالات سلطة تطوير وسائل الإعلام، 2- وكالة التكنولوجيا الحكومية، 3- مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، 4- اتحاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سنغافورة ، 5- اتحاد صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في سنغافورة، 6- اتحاد الأعمال، 7- السنغافوري الأمة الذكية في سنغافورة.

علما ان قطاع التكنولوجيا المزدهر في سنغافورة هو نتاج مجموعة من العوامل المتقاربة. تتمتع الدولة المدينة بموقع متميز على مفترق طرق أكبر أسواق آسيا ، وضرائب منخفضة على الشركات ، وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات متطورة ، وفرص استثمار قوية ، ونظام تنظيمي قوي. يعود الفضل الكبير في نقاط القوة هذه إلى حكومة سنغافورة. يتمثل النهج الحكومي في الجمع بين السياسات الملائمة للأعمال والاستثمار الضخم في قطاع التكنولوجيا. سنغافوره لديها التزام مستمر بالحفاظ على إنفاق البحث والتطوير (R & D) عند 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتعهدت مؤخرًا باستثمار 19 مليار دولار سنغافوري (حوالي 14 مليار دولار أمريكي) في البحث العلمي والتكنولوجي كجزء من ابتكارها البحثي ومشاريعها ( RIE 2020 ) خطة. كما تم إنشاء عدد من الجهات الحكومية لدعم الأعمال الجديدة ، بما في ذلك مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) ومجلس المعايير والإنتاجية والابتكار. تشمل الابتكارات الحديثة مشروع الهوية الرقمية الوطنية (NDI) ، والذي تم تجربته بالفعل ومن المفترض أن يكتمل بحلول عام 2020. وسيتبنى المعهد الوطني الديمقراطي نظامًا مركزيًا لتحديد القياسات الحيوية وسيحتوي على معلومات بيومترية من المواطنين السنغافوريين .

نهج الحكومة لا يخلو من مشاكل . تم انتقاد تخصيص التمويل المخصص لها بسبب سوء التخصيص والفساد واكتسبت سنغافورة سمعة باعتبارها مكانًا سهلًا لبدء عمل تجاري. في عام 2019 ، أكمل مركز ريادة الأعمال التابع لجامعة سنغافورة الوطنية ( NEC ) دراسة لمدة عامين حول الشركات الناشئة عالية التقنية في البلاد ، والتي كشفت عن أن عددًا قليلًا من الشركات الثمينة تحقق نموًا سريعًا ومربحًا ، في حين أن 56.8٪ من الشركات الناشئة كانت تكافح من أجل التوسع والتوليد توظيف. ومع ذلك ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بنسبة 53 في المائة كان أفضل من الشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، مما يشير إلى أنهم يتلقون الدعم للاستمرار ولكنهم لا يجازفون بتحقيق اختراقات كبيرة. تواجه سنغافورة أيضًا تهديدات من منافسين دوليين. تجاوزت البلاد منافستها اللدودة هونغ كونغ باعتبارها القاعدة التجارية الأكثر جاذبية في المنطقة بعد أن عادت المنطقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997 واضطرت إلى التنافس مع المدن في البر الرئيسي بينما فقدت جاذبيتها الدولية للمواهب ، لكن الاستثمار الصيني المتزايد في هونغ كونغ هو خلق تحد جديد.



