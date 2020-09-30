الصحة العالمية: 191 لقاحا لكورونا فى العالم .. ومبادرة لتوفيره بشكل عادل للشعوب

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يوجد 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية .





وتابع : إن كورونا تسبب في إزهاق روح مليون شخص في العالم بينهم 60 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى 3 دول هي المغرب والعراق وإيران أبلغت عن 85 % من الوفيات.





واضاف المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه علي الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة منعا للعدوي من كورونا وأضاف: يمكن انتقال كورونا عن طريق الهواء في الأماكن المزدحمة وعن طريق المخالطة للشخص المصاب ولمس الأسطح الملوثة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد ومستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.



