بسبب انتهاكاتها في المتوسط .. أمريكا توجه ضربة قاسمة لـ تركيا بهذه الخطوة

تعتزم واشنطن نشر السفينة البحرية العملاقة "هيرشيل وودي ويليامز"، في قاعدة أمريكية يونانية مشتركة، وهي خطوة يمكن أن تكون بمثابة علامة على استياء أمريكا المتزايد من تركيا.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حسبما نقلت عن دبلوماسي أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة ستنشر سفينتها البحرية في القاعدة العسكرية المشتركة في خليج سودا بجزيرة كريت، على بعد 600 ميل فقط من الساحل التركي، وهي خطوة تعكس عرضا رمزيا من أمريكا لدعم اليونان في مواجهتها المتوترة مع تركيا، وتحذير أيضا لأنقرة.





وحسب الصحيفة، كان التوتر مع تركيا - إلى جانب كيفية حله - على رأس أولويات اجتماع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجولته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء.





واتهم ميتسوتاكيس تركيا بانتهاك القوانين الدولية بعملياتها التوسعية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، مؤكدا للصحفيين بعد اجتماع خاص مع بومبيو: "أن المنطقة حساسة للغاية وأجرت تركيا مؤخرًا أعمالًا استفزازية وانتهاكات مستمرة".





وقال ميتسوتاكيس إن تركيا أججت التوترات بخطاب شديد اللهجة ومحادثات مضللة حول نواياها.



