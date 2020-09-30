التموين: مصر تتجه إلي خدمات الميكنة في منظومة الخبز..فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة أجمع نجحت في تأمين احتياجات البلاد في الفترة الماضية من سلع أساسية، إضافة إلي مجموعة من المبادرات التي ساعدت علي تقليل من شأن وقوة جائحة كورونا.





وأضاف إبراهيم عشماوي، عبر سكايب في برنامج"هذا الصباح" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الفترة تعمل الدولة علي تعظيم الإحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية، مع تأمين سلاسل الإمداد وتوفير سلع تهم جميع المواطنين، موضحا أنه في اكتوبر سوف يتم طرح كبير في 7 مستوعدات استراتيجية علي مستوي الجمهورية في 7 محافظات.

وأشار"عشماوي"، إلي أن المستوعدات تنقسم إلي مرحلتين تتمثل الأولي في الشرقية وقنا والفيوم والأقصر ، موضحا أن الهدف من المستودعات الإستراتيجية هو زيادة المخزون الإستراتيجي، الذي يعتبر مخزون آمن التي يصل إلي 19 سلع أساسية، وهي تعتبر المقررات التموينية ومنها اللحوم والدواجن والبقوليات وقمح وغيرها.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن كان يوجد عدد من الصوامع بطاقات تخزينية تصل إلي 1.6 مليون طن، هناك توجه لربط الصوامع بعضها ببعض، بوجود نوع بمراقبة المخزون، متابعا أن الشق الأخر هو تقليل الفاقد فضلا عن إنشاء 60 صومعة حقلية.

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن يوجد منظومة البنية التحتية للتجارة الداخلية تكتمل بإنشاء البورصة السلعية، مشيرا إلي أن مكونات البنية التحتية هو يجب أن يكون لدينا مراكز لوجيستية، مخازن استراتيجية، أسواق جملة وأسواق متخصصة.



