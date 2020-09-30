بعد وفاة رئيس مدينة دمنهور.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم ٨٣٢ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن :- تكليف عادل عبد الكريم عبد العال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بدرجة مدير عام للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور لحين شغلها بالطرق المقررة قانونا.





كما تم تكليف محمود فوزي الرمسيسي مدير إدارة المجالس واللجان بالدرجة الأولى التخصصية للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية لمدة ستة أشهر أو لحين بلوغه سن الإحالة للمعاش أيهما أقرب.





وكان قد تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باسمه وباسم شعب البحيرة وأجهزتها التنفيذية بخالص التعازي والمواساة لوفاة المحاسب محمد على خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والذى وافته المنية فجر اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وأكد المحافظ أن الفقيد أدى عمله بتفان وحب وإخلاص لوطنه فكان نموذجا يحتذى به ومثالا للإخلاص والتفانى فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، كما كان يتمتع بحب واحترام جميع من يعرفه من أقرانه فى العمل.





وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إطلاق اسم الفقيد على أحد معالم مدينة دمنهور تخليدا لذكراه.





متقدما لأسرته بخالص العزاء داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.





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