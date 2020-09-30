نائب رئيس حزب الوفد يطعن لإلغاء قبول ترشح مرشحي الحزب على القائمة الوطنية

أقام محمد علي عبده نائب رئيس حزب الوفد، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد.





واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61829 لسنة ٧٤ ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.









وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة قد أعلنت عن إدراج اسمائهم ضمن مرشحي حزب الوفد على ( القائمة الوطنية من أجل مصر)، بالرغم لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقا للائحة النظام الداخلى لحزب الوفد.





وأضاف، ومن ضمن أسباب ضرورة استبعادهم صدور قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية القائمة والانسحاب من ( القائمة الوطنية من أجل مصر ) طبقا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.