أنزلوا الناس مكانتهم.. دفاع سيدة المحكمة: موكلتي مستشارة والضابط استعان بعاملة نظافة لضبطها

تواصل محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة دفاع المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة" والمتهمة بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة.











وقال دفاع المتهمة، إن "المقدم وليد عسل استعان خلال الواقعة بعاملة نظافة لضبط موكلتي وهذا غير لائق"، مؤكدا أنه يجب أن ننزل الناس أماكنهم كونها مستشارة.









واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة قال: "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن"، متسائلًا: "من هو أبو سفيان، إنه من أكابر قريش وهذه هي المنزلة التي يستحق أن يتعامل بها، ولا يليق أن يستعين بعاملة نظافة لضبط موكلتي".









وقدم دفاع المتهمة، حافظتي مستندات تحتويان على ملف القضية، ومذكرة بالدفاع، كما طالب ببراءة موكلته من جميع التهم المنسوبة إليها.









وكان النائب العام قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.





وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.