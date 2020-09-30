بـ فستان محتشم.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:58 م
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة جديدة لـ الفنانة دينا الشربيني، برفقة الفنان عمرو دياب والفنانة يسرا ومجموعة من الأصدقاء.
وظهرت الفنانة دينا الشربيني، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانا باللون الاسود المحتشم ذا أكمام طويلة .
ومن الناحية الجمالية وضعت دينا الشربيني
لمسات هادئة من الميكب خاصة بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، واختارت ألوانا مناسبة من أحمر الشفاه.
وتركت دينا الشربيني
شعرها منسدلًا على طريقة الويفى وهى التسريحة المفضلة لديها.
وكانت الفنانة دينا الشربيني، تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل بعد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء ممارستها تمرين رفع الأثقال.
يذكر ان الفنانة دينا الشربيني، ظهرت في كليب "أماكن السهر" كـ موديل مع النجم عمرو دياب، والذي طرح شهر اغسطس الماضي بالتزامن مع الموسم الصيفي.