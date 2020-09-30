وفد صندوق تطوير العشوائيات فى الدقهلية لاختيار موقع إقامة مجمع متكامل لمديريات الخدمات

ا لتقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء والوفد المرافق له، المهندس هشام جوهر نائب المدير التنفيذى للصندوق والمهندس اسامة اسماعيل المنسق العام للصندوق و المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير عام ادارة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.



وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الاستغلال الأمثل لعدد من مواقع الأراضي فى كل من مدينه المنصورة وطلخا وميت غمر، وذلك لاقامة مجمع متكامل لمديريات الخدمات بالدقهلية ، وكذا إقامة مشروعات إسكان للمواطنين على غرار حى الاسمرات بالقاهرة ، ومشروعات إسكان اجتماعى للمواطنين، هذا بالإضافة الى تنفيذ مشروعات إسكان ومناطق تجارية واستثمارية تستهدف إحداث نقلة نوعية وحضارية بالمحافظة .





وذلك فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين من السكن الملائم فى أنحاء الجمهورية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة قيام كل محافظة بتنفيذ مجمع متكامل لمديريات الخدمات بها، واستمرار متابعة التطوير للمناطق العشوائية بالجمهورية وفقا للأولويات.





وقد استعرض المحافظ مع اللجنة كافة المواقع المطروحة، كما استعرض المحافظ خلال اللقاء عملية تطوير مساكن الجلاء وسوق ستوته ومساكن سندوب وكذا تنفيذ موقف سيارات حضارى لمراكز ومدن المحافظة خارج مدينة المنصورة للقضاء نهائيا على الازدحام المرورى بها وربطه بشبكة للسرفيس بجميع انحاء المدينة تحقيقا لمطالب مواطنى المحافظة.





وقد اعرب المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات عن امتنانه لكافة الأفكار والمواضيع التى طرحها محافظ الدقهلية مؤكدا بانه سيتم دراستها بالكامل مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية وعرضها على السيد رئيس الوزراء مؤكدا انه بتنفيذها ستعود الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة لسابق عهدها ويتحقق بإقامة تلك المشروعات نقلة حضارية غير مسبوقة فى محافظة الدقهلية.









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