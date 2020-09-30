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محافظات

بقيمة تقديرية 400 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد عددًا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الأربعاء، عددا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم تبرعت بها الهيئة القومية للانتاج الحربي، وذلك لدعم منظومة الخدمة الصحية بالدقهلية، وقد بلغت قيمه التبرع ما يصل إلى 400 ألف جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن التبرعات تشمل 5 وحدات لعيادات الأسنان بمشتملاتها، و4 أجهزة تعقيم "أوتوكلاف".

يأتى ذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات على مستوى محافظات مصر.

وقد كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة باستلام الأجهزة ، وأن يتم توزيعها على الوحدات الصحية بالقرى ، وذلك للارتقاء بالخدمة الصحية بها وتقديم خدمة متميزة للمرضى والمترددين عليها .

وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر والتقدير  للواء احمد عبد الظاهر واللواء محمود مكي مفوضين عن الهيئة القومية للانتاج الحربي  لتسليم التبرع للمحافظة .

وسلم محافظ الدقهلية، مفوضي الهيئة، شهادة شكر وتقدير على هذا الدعم المتميز من قبل الهيئة، لمنظومة الصحة بالدقهلية، والذي يثبت يوما بعد يوم ان مصر قوية بأبنائها ومؤسساتها وفي الطليعة منها المؤسسة العسكرية.

وفي ذات السياق اكد المحافظ ان الدقهلية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لاهلها ومؤسسات المجتمع المدنى بها مع الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وايضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ الى استمرار سعى المحافظة بكامل اجهزتها فى توسيع قاعده المشاركة المجتمعية تخفيفا للعبء عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
بقيمة تقديرية 400 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد عددًا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم
بقيمة تقديرية 400 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد عددًا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم
بقيمة تقديرية 400 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد عددًا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم
بقيمة تقديرية 400 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد عددًا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم
بقيمة تقديرية 400 ألف جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد عددًا من الأجهزة الطبية وأجهزة التعقيم
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